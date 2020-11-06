Hindistan’da çelik tesislerinin genişletilmesi projeleri onaylandı

Cuma, 06 Kasım 2020 16:11:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da Odisha eyaleti, çelik tesislerinin büyütülmesini ve bununla benzer yatırımları onayladı.

Bir hükümet yetkilisine göre, Jindal Steel and Power Limited’ın Angul bölgesindeki entegre çelik tesisinin kapasitesinin şu anki yıllık 6 milyon mt’luk seviyesinden yıllık 18,6 milyon mt’a çıkartılması ve şirketin yıllık 36 milyon mt’luk bir sulu boru hattı ile yıllık 12,5 milyon mt’luk çimento tesisi inşa etmesi onaylandı. Bu projeler için tahminen 10,27 milyar $ yatırım gerekecek.

Hükümet ayrıca, Jindal Stainless Limited’ın yıllık kapasitesinin 1,1 milyon mt’dan 3,2 milyon mt’a çıkarılması projesini ve soğuk haddeleme tesisinin kapasitesinin yıllık 800.000 mt’dan 2,4 milyon mt’a çıkarılmasını onayladı. Bu projeler için ise tahminen 924 milyon $ yatırım yapılacak.

Hükümet, ArcelorMittal Nippon Steel’in Keonjhar bölgesinde bulunan zenginleştirme tesisinin yıllık kapasitesinin 10,76 milyon mt’dan 16,76 milyon mt’a çıkarılmasına ve Paradip’teki pelet tesisinin yıllık kapasitesinin 6 milyon mt’dan 12 milyon mt’a çıkarılmasına dair projeyi onayladı. Şirket bu projeler için tahminen 270 milyon $ yatırım yapacak.

Essar Minmet Limited’ın Keonjhar’da yıllık 14 milyon mt kapasiteli bir zenginleştirme tesisi inşası ve Paradip’te de yıllık 14 milyon mt kapasiteli bir pelet tesisi inşası projeleri onaylandı. Şirketin bu projeler için tahminen 899 milyon $ yatırım yapması gerekecek.