Hindistan’da çelik fiyat artışlarına yönelik protestolar sokaklara taştı

Pazartesi, 07 Mart 2022 11:11:40 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da başlıca çelik tüketicileri üreticilerin fiyatlarında yaptığı artışa karşı çıktı ve protestolar sokaklara taştı.

Hindistan Bağlantı Elemanları İmalatçıları Birliği (FMAI), Punjab Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Birliği (FOPSIA), Hindistan Bağlantı Elemanları Tedarikçileri Birliği (FSAI) ve Ludhiana Çelik Brokerleri Birliği (LSBA) ülkenin kuzeyinde büyük protestolar düzenlendiğini bildirdi.

Geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde, çelik fiyatları 25.000 INR/mt (328$/mt) artış gösterirken, Hindistan hükümetinin ve Çelik Bakanlığı’nın kendi menfaatleri doğrultusunda söz konusu artışlara sessiz kaldığı belirtildi. FMAI Başkanı Badish Jindal bu durumun ardında çelik üreticilerinin Hindistan Çelik Birliği (ISA) adı altında kartel oluşturmasının yattığını ifade etti.

Jindal sözlerine, “Çelik üreticilerinin yaptığı fiyat artışları nedeniyle çelik tüketimi yapan sektörlerin kâr marjları ortalama %5 seviyesini geçmiyor. Bu nedenle üretimi durdurmaktan daha iyi bir seçenekleri kalmıyor,” dedi.

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Upkar Singh Ahuja konuya ilişkin, “Büyük üreticiler Rusya-Ukrayna savaşından fayda sağlıyor ve arz sıkıntısını öne sürerek fiyatlarını düzenli olarak artırıyor. Çelik üreticilerinin girdi maliyetleri bir gecede yükselmedi. Merkezi hükümetin bu duruma müdahil olarak pandemi nedeniyle son iki yılda büyük kayıplar veren mikro ve küçük ölçekli işletmelere maddi yardımda bulunması gerekiyor,” şeklinde konuştu.