Hindistan’da çelik dövme birimlerinin üretimi 2022-23 mali yılında %50 düşecek

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 11:00:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dövme Sanayileri Birliği (AIFI ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-23 mali yılında ülkedeki küçük ve orta ölçekli çelik dövme birimlerinin üretimi muhtemelen %50 düşüş gösterecek.

AIFI yaptığı açıklamada, “Bu düşüş, dövme şirketlerinin mali yılın ilk yarısında artan çelik ve nikel maliyetleri nedeniyle yaşadıkları zor zamanları yansıtıyor,” ifadelerine yer verdi.

Birlik, dövme sanayisinin düzenli olarak yeni zorluklarla karşılaştığını ve çelik fiyatlarındaki dalgalanmanın sektöre zarar verdiğini belirtti.

AIFI’ya göre elektrikli araçların gelişimi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yerel çelik dövme kapasitesinin %60’ının kapanmasına yol açacak.

İçten yanmalı motorlu araçlar yaklaşık 200 adet hareket edebilir parça içerirken, elektrikli araçlar yalnızca 20 adet içerdiği için hareket edebilir parçalara yönelik talep azalacak ve böylece boşa çıkan dövme çelik kapasitesi artacak.