Hindistan’da çelik, çimento ve alüminyum sektörleri kömür tedariki krizini aşmaya çalışıyor

Çarşamba, 15 Aralık 2021 12:11:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Kömür Bakanlığı ve devlete bağlı madenci Coal India Limited’in (CIL) çabalarına rağmen, ülkede çelik, çimento ve alüminyum gibi sektörler için kömür tedarik sorunu devam ediyor.

Başbakanlık Ofisi (PMO) ile yaptığı bir görüşmede FIMI, CIL’in çelik, çimento ve alüminyum sektörlerine yönelik ciddi anlamda azaltmış olduğu normal kömür tedarikinin ve ülke genelindeki termal enerji tesislerine yapılan kuru yakıt sevkiyatlarının devam etmesinin yollarını aradı.

FIMI, PMO ile yaptığı görüşmede, “Enerji sektörünün durumu, termik santrallerde 10 günlük tüketime denk stok seviyesi olmasıyla birlikte iyileşirken; çelik, çimento ve alüminyum sektörleri ise kesintisiz bir şekilde kömür tedarik etme ve devlete bağlı Indian Railways’ten (IR) vagon bulma sıkıntısı yaşıyor,” dedi.

Fakat CIL yetkilisi Nisan-Kasım 2021 döneminde enerji sektörü dışındaki sektörlere 81,22 milyon mt kömür tedarik edildiğini ve bunun bir önceki yılın aynı döneminde 79,69 milyon mt olduğunu, dolayısıyla enerji sektöründen gelen beklenmedik talebin karşılanmasından sonra bile söz konusu diğer sektörlere olan tedarikte %2’lik artış kaydedildiğini ifade etti.

CIL’in 32 milyon mt’luk kömür stoku bulunuyor. Mevcut yılın son çeyreğinde madencinin üretimin artmasıyla kömür stoklarının daha da artacağı ve çelik, çimento ve alüminyum tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceği belirtildi.