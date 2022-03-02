Hindistan’da binek araç satışları Şubat ayında farklı seyirler izledi

Çarşamba, 02 Mart 2022 10:51:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da binek araç satışları bu yılın Şubat ayında farklı seyirler izledi. Büyük üreticilerin satışlarında düşüşler olduğu gözlendi.

Buna göre, binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) bayilere yaptığı satışlar söz konusu ayda yıllık %7 düşüşle 133.948 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %15 düşüşle 44.050 adet, Nissan India Limited’in satışları ise yıllık %42 düşüşle 2.456 adet oldu.

Öte yandan Tata Motors Limited’in satışları yıllık %47 artarak 39.981 adet, Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %80 artışla 27.663 adet ve MG Motors’un satışları ise yıllık %5 artışla 4.528 adet seviyelerinde kaydedildi.