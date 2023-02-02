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Hindistan’da binek araç satışları Ocak ayında artış gösterdi

Perşembe, 02 Şubat 2023 10:18:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ocak ayında bir üretici hariç artış gösterdi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %12 artışla 172.535 milyon adet seviyesine yükselirken, ikinci en büyük pazar payına sahip Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları ise yıllık %16,6 artışla 62.276 adet oldu.

Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %65 artışla 33.040 adet ve Tata Motors’un satışları yıllık %10 artışla 79.681 adet seviyelerine çıktı.

Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları yıllık %175 artışla 12.835 adet ve Kia Motors India’nın satışları ise yıllık %48 artışla 28.634 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ocak ayında yalnızca MG Motors’un satışları yıllık %4 düşüşle 4.114 adet seviyesine geriledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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