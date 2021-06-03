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Hindistan’da binek araç satışları Mayıs ayında sertçe düştü

Perşembe, 03 Haziran 2021 11:33:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla, fabrikaların kapanması ve tam karantina uygulamaları nedeniyle sertçe düştü.

Söz konusu ayda, tüm başlıca binek araç üreticileri yıllık bazda yüksek büyüme gösterse de ülke genelinde uygulanan tam karantinaya ve geçen yıl hiç satış olmamasına bağlı olarak söz konusu büyüme önem arz etmiyor.

Pazar payı bakımından ülkenin en büyük binek araç üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %71 düşerek 46.555 adet oldu.

Ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai India Motors Limited (HMIL) ise Nisan ayına kıyasla %48 düşüşle 2.032 adet araç sattı.

Toyota’nın araç satışı aylık %92 düşüşle 707 adet seviyesinde yer alırken, yerel üretici Tata Motors’un satışları ise aylık %38 düşüşle 24.552 adet seviyesine geriledi.

Öte yandan, Mahindra & Mahindra’nın binek araç satışları aylık %56 düşüşle 8.004 adet ve Honda Motors India Limited’in binek araç satışları aylık %78 düşüşle 2.032 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  otomotiv  |  benzer haberler »


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