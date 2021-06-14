Hindistan’da binek araç satışları Mayıs ayında %66 düştü

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:44:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, Hindistan’da binek araç satışları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %66 düşüş gösterdi.

Üreticiler, fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatları satış olarak gösterirken, bayiler ise Motorlu Taşıt Dairesi’ne kaydedilen araçları satış olarak kabul ediyor.

SIAM’ın verilerine göre, tüm yerel binek araç üreticilerinin satışları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 261.633 adede kıyasla 88.045 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iki tekerlekli araç satışları ise aylık %62 düşüşle 352.717 adet oldu.