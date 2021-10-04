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Hindistan’da binek araç satışları Eylül ayında farklı seyirler izledi

Pazartesi, 04 Ekim 2021 11:07:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da binek araç satışları, ithal bileşen sıkıntısı nedeniyle bazı üreticilerin satışlarının sertçe düşmesine ve bazılarının ise güçlü bir şekilde artmasına bağlı olarak Eylül ayında farklı seyirler izledi.

Ülkenin binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları Eylül ayında aylık %57 düşüşle 63.111 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, Tata Motors’un satışları yıllık %26 artarak 55,988 adet seviyesinde yer alırken, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları %24 düşüşle 45.791 adet oldu.

Ayrıca, MG Motors India Limited’in satışları %28 artışla 3,241 adet ve Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları ise %14 artışla 9.284 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  otomotiv  |  benzer haberler »


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