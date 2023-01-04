Hindistan’da binek araç satışları 2022 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Çarşamba, 04 Ocak 2023 10:17:12 (GMT+3) | Kalküta

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar 2022 yılında 3,8 milyon adet seviyesinde yer alarak 2018 yılında kaydedilen bir önceki rekor seviye olan 3,34 milyon adedi geçti.

Binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %15 artışla 1,58 milyon adet seviyesine yükselirken, ikinci en büyük pazar payına sahip Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları ise yıllık %9 artışla 552.511 adet oldu.

Tata Motors’un satışları yıllık %59 artışla 526.798 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %65 artışla 335.088 adet seviyelerine çıktı.

Kia Motors India’nın satışları yıllık %40 artışla 254.556 adet ve Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları ise yıllık %23 artışla 160.357 adet seviyelerinde kaydedildi.

Fransa merkezli Citroen’in satışları %833 artışla 6.134 adet seviyesine çıkarak en yüksek artışı gösterdi.