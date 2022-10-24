Hindistan’da binek araç satışları 2022-2023 mali yılının ilk yarısında rekor kırdı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 13:37:42 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar 2022-2023 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) 1,93 milyon adet seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Bir önceki mali yılın ilk yarısında binek araç satışları 1,38 milyon adet seviyesinde kaydedilmişti.

İlk yarıda iki tekerlekli araç satışları 2021-2022 mali yılının ilk yarısında kaydedilen 6,55 milyon adet seviyesine kıyasla 8,39 milyon adet seviyesine yükseldi.

SIAM Başkanı Vinod Aggarwal, tüm araç segmentlerinin toparlandığını ve tatil ayı olan Ekim ayında da sektörün yüksek bir performans göstereceğini söyledi.