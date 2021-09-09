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Hindistan’da binek araç perakende satışları Ağustos’ta %39 arttı, tatil sezonuna yönelik beklentiler olumsuz

Perşembe, 09 Eylül 2021 11:11:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede binek araç kayıtlarının bu yılın Ağustos ayında yıllık %39 artış gösterdiği ancak tatil sezonu olan Ekim-Kasım döneminde, talebin “cansız” seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

FADA, söz konusu ayda, binek araç satışlarının veya yeni kayıtlarının yıllık %39 artışla 253.000 adet seviyesine çıktığını belirtti.

İki tekerlekli araç satışları %7 artışla 976.000 adet, ticari araç satışları ise yıllık %97 artışla 53.150 adet seviyelerinde yer aldı.

Federasyon açıklamasında, “Orijinal ürün üreticilerinin, yar iletken çip, konteyner sıkıntısı ve yüksek metal fiyatları nedeniyle üretimlerini önemli ölçüde azaltması nedeniyle müşteriler ilk kez, tatil sezonunda istedikleri aracı alamayabilir. Özellikle, piramidin alt basamağında yer alan müşterilerin öncelikleri değişiyor. Harcama yerine birikim yapıyorlar. Bu durum da iki tekerlekli araç talebi bakımından endişe yaratıyor,” sözleri kaydedildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  otomotiv  |  benzer haberler »


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