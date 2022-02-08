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Hindistan’da binek araç kayıtları Ocak ayında %10 düştü

Salı, 08 Şubat 2022 11:25:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede binek araç kayıtları bu yılın Ocak ayında yıllık %10 düşüşle 258.329 adet seviyesinde yer aldı.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Talebin iyi bir seyir göstermesine rağmen küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntının binek araç üretimini olumsuz etkilemeye devam etmesi sonucunda stoklar sağlıklı bir seviyede yer almıyor,” dedi.

Öte yandan söz konusu ayda ticari araç satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 56.227 adede kıyasla %20,52 artışla 67.763 adet oldu.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  otomotiv  |  benzer haberler »


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