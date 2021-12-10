Hindistan’da binek araç kayıtları Kasım ayında %19 düştü

Cuma, 10 Aralık 2021 11:42:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç satışları, bu yılın Kasım ayında, yıllık %19 düşüşle 240.234 adet seviyesinde yer aldı.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Yarı iletken çip arz sıkıntısı, binek araçları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aslında talep olsa da yeterli arz olmaması nedeniyle satış yapılamıyor. Bekleme sürelerinin uzaması nedeniyle müşteriler tedirgin olmaya başladı. Bu nedenle, araç satın alma talebinin azalma ihtimali var. Tüm ulusu, Covid-19’un yeni varyantı Omicron korkusu sardı. Bu durum, araç talebini daha da olumsuz etkileyecek. Fiyatların, yüksek girdi ve yakıt maliyetleri nedeniyle artması sonucunda müşterilerin endişeleri katlanmaya devam ediyor,” açıklamasını yaptı.

Söz konusu ayda, iki tekerlekli araç satışları yıllık %1 düşüşle 1.433.885 adet seviyesinde kaydedildi.