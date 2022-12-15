Hindistan’da Bicholim’in Goa’daki demir cevheri bloku için en yüksek teklifi Vedanta verdi

Perşembe, 15 Aralık 2022 15:20:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın önde gelen madencisi Vedanta Limited daha önce ihaleye açılan Bicholim demir cevheri bloku için en yüksek teklif veren şirket oldu.

Vedanta, Yüksek Mahkeme 2012 yılında Goa eyaletindeki tüm maden bloklarında üretimi yasaklamadan önce söz konusu madeni işletiyordu.

Daha önce Goa hükümeti, demir cevheri madenciliğini tekrar başlatmak amacıyla, Bichloim dahil olmak üzere dört demir cevheri bloku için ihale açmıştı.

Goa hükümetinden bir yetkiliye göre ihaleyi kazanan şirketin yetkililerden yeni bir “çevresel izin ve faaliyet onayı” alması gerekecek. Söz konusu madende faaliyetlerin “2023 yılının muson sezonundan hemen önce” başlaması bekleniyor.

İhaleye açılan dört maden; Bicholim, Sirigao-Mayem, Monte de Sirigao ve Kalay. Bu madenlerin tümü 2012 yılında Goa hükümeti mahkemesi yasak getirene kadar faaliyet gösteriyordu.