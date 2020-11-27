Hindistan’da bazı entegre olmayan inşaat demiri üreticileri zayıf piyasaya rağmen üretimini artırmayı planlıyor

Cuma, 27 Kasım 2020 16:29:06 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da inşaat ve konut gibi önemli tüketici sektörlerdeki yavaş büyümeye ve düşük inşaat demiri fiyatlarına rağmen, bazı entegre olmayan inşaat demiri üreticisi üretimini artırmak ve yeni ürünler üretmek konusunda ısrarcı.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan Minar Group, inşaat demiri üretim kapasitesini aylık 8.000 mt’dan 10.000 mt’a çıkarıyor.

Minar Group Genel Müdürü Mohammed Shafi, “Şirketimiz, komşu eyalet olan Tamil Nadu piyasasına da girmek istiyor ve eyalette 15 dönümlük bir alana yeni bir inşaat demiri tesisi inşa etmek için 20 milyon $ yatırım yapıyor. Tesisin 6-12 ay içerisinde üretime hazır hale gelmesi bekleniyor,” şeklinde konuştu.

Buna benzer olarak, yeni nesil bir inşaat demiri üreticisi olan KAY2 TMT Limited, önümüzdeki iki yıl içerisinde inşaat demiri üretim kapasitesini yıllık 1 milyon mt’dan 2 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.

KAY2 TMT Limited Genel Müdürü Sunil Agarwal, “Ekonominin kademeli olarak iyileşmesi ve Covid-19 sonrası sektörlerin açılmasıyla birlikte, inşaat ve altyapı sektörlerinde talebin iyileştiğine dair işaretler görülmeye başladı. Hükümet bile tarım altyapısı çalışmalarında büyük bir artış olacağını açıkladı, bu da bizi olumlu etkileyecek. Marka kimliğimizi büyüten ve ülke genelinde daha fazla pazarda varlığımızı artıran birinci sınıf inşaat demiri Kay2Xenon’u piyasaya sürdük,” şeklinde konuştu.

Son olarak, inşaat malzemeleri imalatçısı Maithan Steel Limited, inşaat demiri üretim kapasitesini yıllık 500.000 mt ve kütük üretim kapasitesini yıllık 400.000 mt’a çıkararak kapasitesini ikiye katlayacak bir büyüme projesi üzerinde çalışıyor. Projenin 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.