Hindistan’da artan çelik fiyatları karşısında devlet destekli projelerde alternatif ürünler kullanılabilir

Pazartesi, 25 Ocak 2021 14:43:18 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan hükümeti, yerel çelik üreticilerinin kartelleşmesi ve fiyatlarını “sebepsiz yere” artırmasına karşı, devlet destekli inşaat ve altyapı projelerinde çelik yerine sentetik elyaf ile karbon bileşiklerinin kullanımını artıracak.

Gadkari, “Her çelik üreticisinin kendine ait demir cevheri madeni var. Dolayısıyla çelik üreticileri ve çimento şirketlerinin fiyatları yükseltmesi, karaborsa oluşturmak gibi. Onlarla olan sorunumu çözeceğim. Şu anda çelik yerine sentetik elyaf kullanımına izin vermeyi planlıyoruz. Bu konuda birçok yenilik ile keşif var ve köprü, yol ve karayolu inşaatlarında bu ürünün kullanımına izin vereceğiz,” şeklinde konuştu.

Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sürekli olarak üreticilerin yüksek çelik fiyatlarını takip ettiğini belirten Gadkari, “Toplam çelik ile çimento kullanımının neredeyse %40’ı karayolu inşaatında gerçekleşiyor ve eğer üreticiler fiyatlarını düşürmezse, alternatif ürünlerin kullanımına yönelik yöntemler oluşturacağız,” ifadelerini kullandı.

Bir hükümet yetkilisi, şu anda özel projelerde sentetik elyaf ile bileşik elyaf gibi çeliğe alternatif ürünlerin kullanımına izin verildiğini söyledi. Söz konusu ürünlerin devlet destekli projelerde kullanımına izin verilmesi için inşaat standartlarına yönelik politikanın değiştirilmesi gerekecek.