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Hindistan’da Andhra Pradesh hükümeti çelik tesisi projesi için yeni bir ortak arıyor

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:18:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyalet hükümeti, önceden ortak olarak seçtiği Liberty Steel UK şirketinin işbirliği için hazır olmadığını açıklamasının ardından, yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi projesi için yeni bir ortak aramaya başladı.

Hindistan hükümetinin kurumsal birimi olan YSR Steel Corporation için yeni bir ortak arayışı, Liberty Steel UK’nin başlıca finansal destekçisi Greensill Capital’in çökmesinin ve sonrasında İngiltere hükümetinin de şirketi ekonomik açıdan desteklemeyi reddetmesinin ardından ortaya çıktı.

Andhra Pradesh hükümeti Şubat ayında, çelik tesisi inşa etmek için proje maliyetinin 1,34 milyar $’ını karşılayacak olan YSR Steel Corporation Limited’a ortak olarak Liberty Steel’i seçmişti. Bir hükümet yetkilisine göre eyalet hükümeti, İngiltere hükümetinin Hindistan’ın İngiltere elçiliğine Liberty Steel’e mali destek sağlamayacağını ve sermaye şirketlerinden birinin iflas ettiğini iletmesinin ardından, projeyi yeniden değerlendirmeye başladı.

Andhra Pradesh hükümeti projeyi devam ettirmek için B planını devreye sokarak, projede yer almak adına Liberty Steel’in yanı sıra niyet beyanlarında bulunan diğer yatırımcılarla görüşmelere yeniden başladı. Hükümet diğer yatırımcılara, Liberty Steel’in mali ve diğer konularda vermiş olduğu taahhütleri sağlamları halinde projeye ortak olarak seçilebilme imkanı sunuyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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