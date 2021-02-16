Hindistan’da Alang gemi söküm sahasının kapasitesinin 2024’e kadar iki katına çıkarılması planlanıyor

Salı, 16 Şubat 2021 11:36:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Gujarat eyaletinde bulunan Alang’daki gemi söküm sahasının kapasitesini 2024’e kadar iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı.

Bir hükümet yetkilisi, Alang’daki dünyanın en büyük gemi söküm sahasında faaliyetlerin gerçekleştiği mevcut 153 sahaya 15 yeni arsa eklenerek sahanın kapasitesinin iki katına çıkarılacağını söyledi. Gemi sökümü için 153 saha bulunsa da, bunun yalnızca yaklaşık %48’i kullanılıyor. Hükümetin planı, yeni ve boş sahaların daha fazla kullanılması için Avrupa ile Japonya’dan daha fazla gemi getirilmesini de içeriyor.

Hükümet verilerine göre, 2011-12 mali yılında Alang’a gelen 415 gemi toplam 3,85 milyon hafif taşıma tonajı (geminin yük ve yakıt olmadığındaki ağırlığı) kaydetti. Söz konusu mali yıl, sahanın 4,5 milyon hafif taşıma tonajı kapasitesinin tamamının kullanıldığı tek yıl oldu.

2019-20 mali yılında Alang’a gelen 202 gemi toplam 1,62 milyon hafif taşıma tonajı kaydederken, 2020-21 mali yılının Nisan-Ocak döneminde gelen 199 gemi toplam 1,8 milyon hafif taşıma tonajı kaydetti.