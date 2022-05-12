Hindistan ve Umman tercihli ticaret anlaşmasına yönelik ortak çalışma yapacak

Perşembe, 12 Mayıs 2022 11:03:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği (GCC) ile devam eden resmi serbest ticaret anlaşması görüşmelerine rağmen Umman ile sınırlı tercihli ticaret anlaşmasının uygulanabilirliğine dair çalışma yapma kararı aldı.

Çalışmalarda iki ülke arasında ticareti yapılan bazı ürünlere uygulanan vergi oranlarının düşürülmesine ilişkin seçenekler ele alınacak.

Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan Srikar Reddy, “Umman’ın üye olduğu GCC ile de serbest ticaret anlaşması görüşmelerine devam ediyoruz. Söz konusu görüşmeler neticelendiğinde Umman da GCC ile imzalanacak anlaşmaya dahil olacak. Bununla birlikte Umman hükümeti tarafımıza tercihli ticaret anlaşması önerisinde bulundu. Bunun için her iki ülkenin de ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ilettik,” açıklamasını yaptı.

Umman, bu yılın Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının ardından serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşme başlatılan ikinci GCC üye ülkesi olacak.