Hindistan ve Körfez ülkeleri yakında serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlayacak

Salı, 20 Nisan 2021 11:16:33 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ile 2008 yılında askıya alınan serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti.

Bir hükümet yetkilisi, Hindistan’ın Körfez ülkeleri içerisindeki en büyük ticari ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Hindistan hükümetiyle askıya alınan söz konusu görüşmelere yeniden başlaması için iletişime geçtiğini söyledi. Hindistan hükümeti ise görüşmelere başlamak için prensipte anlaştı.

2020-21 döneminde, Hindistan’ın Körfez ülkelerinden yaptığı ithalat tahminen 80,5 milyar $ olurken, bölgeye yaptığı ihracat ise tahmini 40,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.