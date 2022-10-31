Hindistan ve Körfez ülkeleri serbest ticaret anlaşması görüşmelerine Kasım ayında başlayacak

Pazartesi, 31 Ekim 2022 10:31:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin Kasım ayında başlayacağı belirtildi.

Anlaşma şartlarının belirleneceği ve her iki taraftan ilgili yetkililerin resmi müzakerelere önümüzdeki ay başlayacağı ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hindistan bu yılın Mayıs ayında BAE ile münferit serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.