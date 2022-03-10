Hindistan ve Kanada serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlayacak

Perşembe, 10 Mart 2022 10:08:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ve Kanada’nın serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlayacağı bildirildi.

Kanada Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir heyetin üç günlük Hindistan ziyareti kapsamında kurulacak temaslarda ve Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ile yapılacak toplantıda serbest ticaret anlaşmasının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Kanada Uluslararası Ticaret bakanı ve Hint mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ve ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmek amacıyla ikili ticaret ve yatırım başlıkları ele alınacak,” sözlerine yer verildi.

2020-2021 mali yılında iki ülke arasındaki ticaret bir önceki mali yılda kaydedilen 6,7 milyar $’a kıyasla 5,7 milyar $ seviyesinde yer almıştı.