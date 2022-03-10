﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan ve Kanada serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlayacak

Perşembe, 10 Mart 2022 10:08:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve Kanada’nın serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlayacağı bildirildi.

Kanada Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir heyetin üç günlük Hindistan ziyareti kapsamında kurulacak temaslarda ve Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ile yapılacak toplantıda serbest ticaret anlaşmasının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Kanada Uluslararası Ticaret bakanı ve Hint mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ve ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmek amacıyla ikili ticaret ve yatırım başlıkları ele alınacak,” sözlerine yer verildi.

2020-2021 mali yılında iki ülke arasındaki ticaret bir önceki mali yılda kaydedilen 6,7 milyar $’a kıyasla 5,7 milyar $ seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  ticaret  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Mar

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Şubat ayında %11,7 arttı
01 Mar

Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı Ocak ayında düştü
25 Şub

Hindistan’a yapılan doğrudan yabancı yatırımlar Nisan-Aralık döneminde 60,30 milyar $ oldu
15 Şub

Hindistan ve BAE serbest ticaret anlaşmasını 18 Şubat’ta imzalayabilir
11 Şub

Hindistan ve Avustralya 30 gün içerisinde geçici serbest ticaret anlaşması imzalayacak