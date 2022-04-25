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Hindistan ve Kanada beş yıllık aranın ardından serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 12:15:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve Kanada’nın beş yıllık aranın ardından geçtiğimiz hafta serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başladığı ve önümüzdeki 6-9 aylık süre zarfında geçici serbest ticaret anlaşması imzalamayı planladığı belirtildi.

Söz konusu görüşmeler, geçtiğimiz ay Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Kanadalı mevkidaşı Mary Ng arasında gerçekleştirilen ve görüşmelerin yeniden başlatılmasının ve hızlı bir sonuca ulaşılmasının vurgulandığı üst düzey bir toplantının akabinde başladı.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması görüşmeleri ilk kez 2010 yılında başlasa da askıya alınmış, 2017 yılında tekrar başlatılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmamıştı.

Hindistan’ın Kanada’ya ihracatının 3,6 milyar $ ve Kanada’nın Hindistan’a ihracatının ise yaklaşık 2,9 milyar $ seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası ticaret 

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