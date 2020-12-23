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Hindistan ve Japonya çelik sektöründe ortak girişim için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 16:15:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve Japonya, çelik sektörlerinin iş birliğini pekiştirmek ve küresel ticarette Çin’in baskınlığına karşılık yerel üretim ile koordinasyonu artırmak için anlaşma imzaladı.

Her iki ülke de çelik sektörlerindeki ticaret ve yatırım konularını değerlendirecek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanmasına katkıda bulunacak.

Söz konusu iş birliği ayrıca, ülkelerin çelik sektörlerindeki mevcut tedarik zinciri alternatiflerini güçlendirmeyi ve ABD ile Avustralya gibi diğer ortak ülkelerle çalışarak, küresel pazarda daha etkili olmayı hedefliyor.

Hindistan ve Japonya, 2019 yılında sırasıyla 111,2 milyon mt ve 99,3 milyon mt ile en fazla çelik üretimi yapan ikinci ve üçüncü ülke oldu. Ancak, söz konusu yılda 996,3 milyon mt üretim gerçekleştiren Çin’in oldukça gerisinde kaldılar. Çin, çelik ticaretinde damping yapmakla suçlandı ve bu yıl Çin’e karşı Avustralya, Tayland, İngiltere ve ABD tarafından toplam 15 antidamping soruşturması yapıldı.


Etiketler: Japonya  Hint Yarımadası  Hindistan  ticaret  |  benzer haberler »


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