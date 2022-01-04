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Hindistan ve İsrail serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Salı, 04 Ocak 2022 11:43:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, İsrail ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başladığını duyurdu.

Görüşmelerin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde başlatıldığı ve üst düzey heyetlerin yapacağı ziyaretlerle birlikte destekleneceği öğrenildi.

Görüşmelerin tamamlanacağı veya serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşılmazken, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerle de aynı görüşmelerin yürütüldüğü eklendi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  ticaret  |  benzer haberler »


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