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Hindistan ve İsrail önümüzdeki ay serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak

Cuma, 22 Ekim 2021 12:23:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Hindistan ile İsrail’in, serbest ticaret anlaşması görüşmelerine Kasım ayında başlayacağı ve önümüzdeki yılın ortalarında, resmi anlaşmanın imzalanmasının planlandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz ay, her iki ülkenin de dışişleri bakanları, Kudüs’te bir araya gelmiş; serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başlatılması beraberinde tarım ve bilim alanlarında iş birliğinin ve ticaretin genişletilmesini kararlaştırmıştı.

Hindistan ile İsrail arasında yapılan ticaret, geçtiğimiz mali yılın sonunda, yaklaşık 4,67 milyar $ seviyesinde yer alıyordu.

Hindistan hükümeti, İngiltere ile devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde, ülkeyle geçici ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.


Etiketler: Hindistan  ticaret  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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