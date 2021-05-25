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Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması için resmi müzakerelere yıl sonuna kadar başlayacak

Salı, 25 Mayıs 2021 13:58:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hindistan ve İngiltere, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasına yönelik resmi müzakerelere hazırlanmak üzere istişare sürecini başlattı.

Kaynaklar, bu yılın sonuna kadar resmi müzakereleri başlatmak amacıyla iki ülkenin de istişare sürecini tamamlamak için 14 haftalık mühletleri olduğunu söyledi.

Hindistan ve İngiltere, iki ülke arasındaki mevcut 33 milyar $’lık ticaret hacmini 2030 yılına kadar ikiye katlamaya yönelik bir hedef koydu.

İngiltere hükümetinin Brexit sonrası Hindistan dahil birçok ülkeyle yapılan ikili ticaret anlaşmasının nihai karara bağlanmasını hızlandırmaya istekli olduğu, Hindistan hükümetinin ise, 10 ASEAN ülkesi ve 5 ASEAN dışı ülkenin dahil olduğu serbest ticaret anlaşması Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortalık’a katılmama yönünde izlediği politikanın ardından gelişmiş batı ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması yapmaya sıcak baktığı dile getirildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  İngiltere  |  benzer haberler »


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