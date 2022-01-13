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Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Perşembe, 13 Ocak 2022 12:05:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başladığı duyuruldu.

Söz konusu görüşmeler, bugün Yeni Delhi’de Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal ile İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan arasında gerçekleştirilecek.

Resmi müzakerelerin ise önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacağı öğrenildi.

Serbest ticaret anlaşması kapsamında, İngiltere’den Hindistan’a yapılan ihracatın ikiye katlanabileceği ve 2025 yılına kadar, iki ülke arasındaki toplam ticaretin 31 milyar $’dan 38 milyar $’a çıkabileceği belirtildi.


Etiketler: ticaret  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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