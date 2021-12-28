﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan ve BAE serbest ticaret anlaşması görüşmelerini başarıyla tamamladı

Salı, 28 Aralık 2021 10:55:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı ve anlaşmanın kısa bir süre içerisinde Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağı duyuruldu.

Anlaşmanın Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 6 Ocak tarihinde BAE’ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması amacıyla Bakanlar Kurulu onay sürecinin hızlandırıldığı belirtildi.

Hindistan-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması olarak adlandırılan serbest ticaret anlaşmayla birlikte BAE’de birçok ürüne uygulanan ithalat vergisi oranı %5’e düşürülecek.

BAE, 27 milyar $ ithalat ve 16,7 milyar $ ihracat ile Hindistan’ın en büyük üçüncü ticaret ortağı olarak biliniyor.

Ayrıca, Eylül ayında başlayan serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin rekor sürede tamamlanmış olması da dikkat çekti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Ara

Hindistan hükümeti NINL’nin özelleştirilme sürecinde birden fazla teklif aldı
21 Ara

Brickwork Ratings Hint Rama Steel Tubes Limited’in kredi notunu yükseltti
20 Ara

Odisha eyaleti hükümeti AMNS’nin 24 milyon mt üretim kapasiteli projesine onay verdi
17 Ara

Hindistan’ın demir cevheri üretimi 2021-2022 mali yılında zirveye çıkabilir
14 Ara

Hint çelik üreticileri küçük ölçekli işletmelere tonaja bağlı indirim yapmayı planlıyor