Hindistan ve BAE serbest ticaret anlaşması görüşmelerini başarıyla tamamladı

Hindistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı ve anlaşmanın kısa bir süre içerisinde Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağı duyuruldu.
Anlaşmanın Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 6 Ocak tarihinde BAE’ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması amacıyla Bakanlar Kurulu onay sürecinin hızlandırıldığı belirtildi.
Hindistan-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması olarak adlandırılan serbest ticaret anlaşmayla birlikte BAE’de birçok ürüne uygulanan ithalat vergisi oranı %5’e düşürülecek.
BAE, 27 milyar $ ithalat ve 16,7 milyar $ ihracat ile Hindistan’ın en büyük üçüncü ticaret ortağı olarak biliniyor.
Ayrıca, Eylül ayında başlayan serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin rekor sürede tamamlanmış olması da dikkat çekti.