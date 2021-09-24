Hindistan ve BAE serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Cuma, 24 Eylül 2021 10:10:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlandığı, görüşmelerin Aralık ayının başında tamamlanmasının ve 2022 yılının Mart ayında ise anlaşma imzalanmasının planlandığı duyuruldu.

Bakan Goyal, BAE ile imzalanacak anlaşmanın, Hindistan’ın on yılı aşkın bir süre üzerine imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olacağını belirtti.

Resmi adıyla Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması olarak bilinen serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte beş yıl içerisinde, ikili mal ticaretinin, 2020-2021 yıllarında kaydedilen yaklaşık 43 milyar $’dan 100 milyar $’a ve ikili hizmet ticaretinin ise 15 milyar $’a çıkarılması hedefleniyor.

Covid-19 pandemisinin ticarette aksamalara yol açtığı 2020-2021 mali yılında, Çin ortaya çıkmadan önce, 2019-2020 mali yılına kadar BAE, ABD’den sonra, Hindistan’ın ihracat yaptığı en büyük ikinci piyasaydı.