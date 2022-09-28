Hindistan ve Avustralya serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 13:41:55 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avustralya ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bu hafta başladığı duyuruldu.

Bir önceki Avustralya hükümeti ile imzalanan mini serbest ticaret anlaşmanın yeni hükümet tarafından henüz onaylanmadığı göz önünde bulundurulduğunda, tam kapsamlı anlaşma için görüşmelere başlanmış olmasının önemli bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Her iki ülkenin delegelerinin Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na yönelik görüşmelere yeniden başladığı ve Avustralya’da yeni hükümetin ticaret anlaşmasının erken bir tarihte sonuçlandırılması için ısrarcı olduğu belirtiliyor.