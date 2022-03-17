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Hindistan ve Avustralya önümüzdeki hafta geçici serbest ticaret anlaşması imzalayabilir

Perşembe, 17 Mart 2022 11:06:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avustralya ile geçici serbest ticaret anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanabileceği belirtildi.

Her iki ülkenin de 2023 yılında serbest ticaret anlaşması imzalanması için görüşmeler yapılması konusunda anlaşmaya vardığı ve o zamana kadar geçici anlaşmanın yürürlükte kalacağı öğrenildi.

Hindistan ve Avustralya serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere ilk kez 2011 yılında başlamış, dokuzuncu turun ardından görüşmeler 2015 yılında askıya alınmıştı.

İki ülke arasında 2020-2021 mali yılında 12,5 milyar $ seviyesinde yer alan ikili ticaretin 2021-2022 mali yılının ilk 10 ayında 17,7 milyon $ olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  ticaret  |  benzer haberler »

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