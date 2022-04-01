﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan ve Avustralya geçici serbest ticaret anlaşmasını hafta sonu imzalayabilir

Cuma, 01 Nisan 2022 09:51:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, bu hafta sonunda Avustralya ile geçici serbest ticaret anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralyalı mevkidaşı Scott John Morrison’ın geçtiğimiz iki yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği iki turun ardından geçici ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.

İki ülke arasındaki ikili ticaretin 24,3 milyar $ seviyesinde yer aldığı ve Avustralya’nın Hindistan’ın en büyük yedinci ticaret ortağı olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası ticaret 

Benzer haberler

29 Mar

Hindistan ve AB serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlatılması için başmüzakereci atadı
28 Mar

Hindistan-BAE serbest ticaret anlaşması 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek
17 Mar

Hindistan ve Avustralya önümüzdeki hafta geçici serbest ticaret anlaşması imzalayabilir
10 Mar

Hindistan ve Kanada serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlayacak
15 Şub

Hindistan ve BAE serbest ticaret anlaşmasını 18 Şubat’ta imzalayabilir
11 Şub

Hindistan ve Avustralya 30 gün içerisinde geçici serbest ticaret anlaşması imzalayacak
13 Oca

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı
04 Oca

Hindistan ve İsrail serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı
26 Kas

Tata Steel blokchain aracılığıyla Hindistan ve Bangladeş arasında ilk satışı gerçekleştirdi
22 Eki

Hindistan ve İsrail önümüzdeki ay serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak