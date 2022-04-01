Hindistan ve Avustralya geçici serbest ticaret anlaşmasını hafta sonu imzalayabilir

Cuma, 01 Nisan 2022 09:51:57 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, bu hafta sonunda Avustralya ile geçici serbest ticaret anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralyalı mevkidaşı Scott John Morrison’ın geçtiğimiz iki yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği iki turun ardından geçici ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.

İki ülke arasındaki ikili ticaretin 24,3 milyar $ seviyesinde yer aldığı ve Avustralya’nın Hindistan’ın en büyük yedinci ticaret ortağı olduğu tahmin ediliyor.