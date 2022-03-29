﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan ve AB serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlatılması için başmüzakereci atadı

Salı, 29 Mart 2022 10:47:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve Avrupa Birliği, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla başmüzakereci atadı.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taraflar, Hindistan 2024 yılında seçimlere gitmeden önce en azından geçici serbest ticaret anlaşması imzalamış olmayı hedefliyor.

Hindistan ve AB, birkaç tur görüşmenin ardından vergiler ve pazara erişim konularında yaşanan fikir ayrılıkları üzerine 2014 yılında görüşmeleri askıya almış ancak geçtiğimiz yıl görüşmelerin yeniden başlamasına karar vermişti.

AB’nin çalışma standartlarının ve çevreyle ilgili konuların serbest ticaret anlaşmasına dahil edilmesini savunmasıyla ve Hindistan’ın görüşmelerin yalnızca vergi yapısına odaklanması fikrinde ısrarcı olmasıyla birlikte her iki tarafın da ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı söyleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası ticaret 

Benzer haberler

28 Mar

Hindistan-BAE serbest ticaret anlaşması 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek
17 Mar

Hindistan ve Avustralya önümüzdeki hafta geçici serbest ticaret anlaşması imzalayabilir
10 Mar

Hindistan ve Kanada serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlayacak
15 Şub

Hindistan ve BAE serbest ticaret anlaşmasını 18 Şubat’ta imzalayabilir
11 Şub

Hindistan ve Avustralya 30 gün içerisinde geçici serbest ticaret anlaşması imzalayacak
13 Oca

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı
04 Oca

Hindistan ve İsrail serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı
26 Kas

Tata Steel blokchain aracılığıyla Hindistan ve Bangladeş arasında ilk satışı gerçekleştirdi
22 Eki

Hindistan ve İsrail önümüzdeki ay serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak
08 Haz

Hindistan’da on şirket Rohit Ferro-Tech’in tesislerini iflas kurtarma yoluyla devralmak istiyor