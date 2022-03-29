Hindistan ve AB serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlatılması için başmüzakereci atadı

Salı, 29 Mart 2022 10:47:45 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ve Avrupa Birliği, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla başmüzakereci atadı.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taraflar, Hindistan 2024 yılında seçimlere gitmeden önce en azından geçici serbest ticaret anlaşması imzalamış olmayı hedefliyor.

Hindistan ve AB, birkaç tur görüşmenin ardından vergiler ve pazara erişim konularında yaşanan fikir ayrılıkları üzerine 2014 yılında görüşmeleri askıya almış ancak geçtiğimiz yıl görüşmelerin yeniden başlamasına karar vermişti.

AB’nin çalışma standartlarının ve çevreyle ilgili konuların serbest ticaret anlaşmasına dahil edilmesini savunmasıyla ve Hindistan’ın görüşmelerin yalnızca vergi yapısına odaklanması fikrinde ısrarcı olmasıyla birlikte her iki tarafın da ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı söyleniyor.