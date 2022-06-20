Hindistan ve AB sekiz yıl aranın ardından serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başladı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 10:05:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, sekiz yıllık aranın ardından Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başladığı duyuruldu.

Brüksel’de gerçekleşen görüşmelerde, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Ticaretten Sorumlu AB Komiseri Valdis Dombrovskis, 2024 yılına kadar hızlı ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Hindistan ile AB arasındaki ikili mal ticareti 2021-2022 mali yılında yaklaşık 116,36 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ülkenin, AB’ye ihracatının söz konusu mali yılda %57 artarak ve AB ile yapılan dış ticaret fazlasının 65 milyar $ seviyesinde yer alarak yıllık %43,5 büyüme kaydettiği tahmin ediliyor.