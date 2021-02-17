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Hindistan ve AB ikili ticaret anlaşması için yeniden görüşmelere başladı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 15:42:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve AB, ikili ticaret ve yatırım anlaşması için yeniden görüşmelere başladı. Taraflar, uzun vadeli nihai anlaşmayı sonuçlandırmadan önce ilk olarak geçici bir anlaşma yapmaya odaklandı.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goel ve AB Ticaret Delegesi Valdis Dombrovskis, ikili ticaret ve yatırım anlaşmasına yönelik görüşmelere yeniden başlamak adına geçen hafta üst düzey görüşme gerçekleştirdi.

Ancak, söz konusu anlaşmaya yönelik 2007 yılında yapılan ilk görüşmelerde birçok sorunla karşılaşıldığı göz önüne alındığında, yeni yapılan görüşmelerin ilk odağı geçici bir anlaşma sağlamak ve daha sonra da resmi ve uzun vadeli bir anlaşma yapmak adına ince detaylar üstünde çalışmak oldu.

Hindistan ile AB arasında bir ticaret anlaşması yapılmasına dair ilk görüşmeler 2007 yılında yapılmıştı. Ancak görüşmeler, her iki taraf da karşılıklı olarak belirli sanayi ve tarım sektörlerini açma konusunda ortak noktada buluşamadığı için 2014 yılında sona ermişti. 2020 yılının Haziran ayında ise, Hindistan ve AB her iki taraftan da üst düzey yetkililer aracılığıyla yeniden görüşmelere başlamaya karar verdi.


Etiketler: ticaret  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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