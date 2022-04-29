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Hindistan ve AB Haziran ayındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri öncesinde ortak konsey kurdu

Cuma, 29 Nisan 2022 11:28:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), Haziran ayında başlayacak serbest ticaret anlaşması görüşmeleri öncesinde ikili ticareti desteklemek adına “ticaret ve teknoloji konseyi” kurmaya karar verdi.

Hindistan hükümetinden yetkililer, bu kararın AB Başkanı Ursula von der Leyen’in geçtiğimiz hafta Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında alındığını belirtti.

Bu konsey, Hindistan-AB arasındaki tüm ilişkilerin politik düzlemde idare edilmesini ve taraflar arasında daha uyumlu bir çalışma gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Hindistan’ın AB ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri, 2006 ile 2013 yılları arasında yapılan 16 görüşmenin ardından piyasaya erişim konusundaki kesin farklılıklar nedeniyle tıkanmıştı. Hükümet yetkililerine göre, her iki taraf da görüşmeleri mantıklı bir sonuca bağlamaya karar verdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası ticaret 

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