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Hindistan ve AB 8 Mayıs’ta serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak

Perşembe, 15 Nisan 2021 12:33:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ve Avrupa Birliği, 8 yıllık aranın ardından serbest ticaret anlaşması görüşmelerine 8 Mayıs tarihinde yeniden başlayacak.

Hindistan hükümeti, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile Hindistan Ekonomi Bakanı Nirmala Sitaraman’ın bu haftanın başında internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmede, 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Hindistan ve AB’den liderlerin toplantısında serbest ticaret anlaşmasına yönelik resmi görüşmelerin yeniden başlamasına karar verildi.

Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirilecek toplantı, Portekiz’in AB başkanlığı için önemli bir başarı olacak.

AB ve Hindistan, 2007 ile 2013 yılları arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik 16 görüşme gerçekleştirmişti. Ancak, AB’nin otomobil ve şarap gibi ürünlere yönelik ithalat vergisinin azaltılmasında ısrarcı olması nedeniyle herhangi bir ilerleme kaydedilememişti.

İngiltere, Hindistan’ın AB’ye yaptığı ihracatın %16’sından fazlasını oluşturduğu ve Hindistan ile İngiltere Brexit’in ardından kendi ticaret anlaşmalarını gerçekleştirdiği için, AB ile Hindistan arasındaki görüşmeler ikinci plana atılmıştı.

Ancak Hindistan, Çin’in baskın olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık’tan çıkmasının ardından diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmaya çalışıyor.


Etiketler: ticaret  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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