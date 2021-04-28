Hindistan otomotiv sektöründe pandemi nedeniyle tesis kapanışları ve üretimde kesintiler başlıyor

Çarşamba, 28 Nisan 2021 15:53:53 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in sektöre yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, pandeminin Hindistan’da korkutucu boyutlara ulaşması ve tam kapanmanın ülkenin genelinde uygulanmasıyla birlikte, otomotiv sektörünün liderleri, fabrikalarını kapatmaya başladı.

MG Motors India Limited’ın yaptığı açıklamada, şirketin, Gujarat eyaletindeki fabrikasını, çalışanlarını korumak amacıyla ilk etapta 7 günlüğüne kapatacağı belirtildi.

Fabrikanın, 1.500 iş gücüyle yıllık 80.000 adet araç üretme kapasitesi bulunuyor.

Motosiklet üreticisi Hero Motocorp ise Haryana, Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttarakhand ve Gujarat eyaletlerindeki 6 üretim birimini de kapacağını duyurdu. Birimlerin kapalı kalacağı süreye yönelik şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

Toyota Kirloskar Motors Limited, 26 Nisan ve 14 Mayıs tarihleri arasında, Karnataka eyaletinde yer alan binek araç fabrikasını kapatacağını bildirdi. Ancak, şirket, bu kapanmanın rutin bakım amacıyla gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Söz konusu kaynaklar, ülkenin en büyük binek araç üreticisi Maruti Suzuki’nin, tam kapanma kararının alınması ve talep düşüklüğü yaşanabileceği endişesiyle Haryana eyaletinde yer alan iki fabrikasındaki üretim hattında vardiya azaltmayı planladığını açıkladı.

Şirket yetkililerinden fabrikaların kapatılmasına yönelik herhangi bir açıklama gelmezken, Maruti Suzuki India Limited’ın Yönetim Kurulu Başkanı R.C. Bhargava, “Tam kapanmanın uzatılması halinde, bayilerin kapalı olmasından dolayı fabrikalar da çalışamaz,” dedi.