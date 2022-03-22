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Hindistan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya çelik ihracatını artırmak adına BAE ile olan iş birliğini geliştirecek

Salı, 22 Mart 2022 10:43:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh, Körfez ülkeleriyle daha kapsamlı işbirlikleri yapmak adına yakın zaman önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladıkları Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı, Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgelerine daha fazla çelik ihraç etmek adına geliştireceklerini açıkladı.

Bakan, Hindistan’ın Körfez ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerine çelik ihracatını artırmak için BAE’nin ticaret, altyapı ve liman tesislerini kullanacaklarını belirtti.

Öte yandan, ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) Dubai’deki Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde halihazırda bir “çelik hipermarketi” açtı.

Hipermarket, fabrikasyon, mühendislik ürünleri ve otomobil parçaları gibi imalat sektörlerinde kullanılan geniş yelpazede çelik ürününün perakende ve müşteri teslim satışını gerçekleştirecek.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi 

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