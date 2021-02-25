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Hindistan mevcut mali yılda ilk kez Ocak ayında net çelik ithalatçısı oldu

Perşembe, 25 Şubat 2021 14:23:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı’na göre, Hindistan mevcut mali yılda ilk kez Ocak ayında net çelik ithalatçısı oldu.

Bu yılın Ocak ayında, Hindistan’ın toplam çelik ihracatı yıllık %24,6 ve aylık %15,23 düşüş gösterirken, çelik ithalatı yıllık %22 ve aylık %13,66 artış kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan, 2020 yılının Nisan-Aralık döneminde 5 milyon mt net ticaret fazlasıyla net çelik ihracatçısı konumundaydı. Ancak, ekonominin kademeli bir şekilde açılması ve iyileşen endüstriyel hareketliliğin yerel talebi artırması, ihracatın azalmasına ve ithalatın yükselmesin yol açtı. Dolayısıyla, Hindistan 2020-21 mali yılında ilk kez net ithalatçı konumunda oldu,” ifadelerine yer verildi.

Bu yılın Ocak ayında, Almanya, Avusturya, Fransa ve Tayvan’ın Hindistan’ın toplam çelik ithalatındaki payı yıllık bazda artarken, Güney Kore, Çin ve Japonya’dan yapılan ithalat yıllık bazda düşüş gösterdi.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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