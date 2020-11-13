Hindistan merkezli RINL kademeli olarak ihracat pazarından çekilecek

Cuma, 13 Kasım 2020 13:40:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), ihracat pazarından kademeli olarak çekilmeye ve mevcut mali yılın son çeyreğinde (Ocak-Mart 2021) ihracatını tamamen sonlandırmaya karar verdi.

Şirket kaynakları, çoğunlukla yarı mamul ihraç eden şirketin, daha yüksek marjlı ve haddecilerin güçlü talebiyle desteklenen yerel satışlara odaklanacağını söyledi.

Son çeyrekte inşaat faaliyetlerinin artması beklendiği için, RINL uzun mamul tesisinde tam kapasite kullanımıyla faaliyet göstermeye devam edecek. Ayrıca, Hindistan’da haddehaneler arz eksikliği yaşadığından ve yerel satışlardan elde edilen gelir ihracata göre önemli oranda yüksek olduğundan dolayı, şirket iç piyasaya yaptığı üretim fazlası kütük ve slab ticari satışını artıracak.

Nisan-Ağustos döneminde üretici 542.000 mt yarı mamul ihraç etti.

RINL Genel Başkanı A K Rath, “Karantina hafifletildiğinden beri yerel çelik piyasasında talep artıyor. Hükümetin çoklu taşımacılık altyapısına yaptığı harcamalar da çelik sektörüne destek olacak. RINL şu anda %100 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösteriyor. Ülkedeki çelik talebini karşılamak için çok çalışmaya kararlıyız,” şeklinde konuştu.