﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan merkezli Rama Steel Tubes 2023 mali yılında boru üretim kapasitesini artıracak

Salı, 22 Kasım 2022 12:16:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan merkezli Rama Steel Tubes Limited (RSTL) Khopoli tesisinin yıllık kapasitesini 30.000 mt artıracağını açıkladı. Kapasite artışı çalışmalarının 2023 mali yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması, üretimin ise üçüncü çeyrekte başlaması planlanıyor.

Buna ek olarak, şirketin bağlı kuruluşu Rama Steel Tubes Industries Nijerya’da 20.000 mt kapasiteye sahip yeni bir tesisin kurulum çalışmalarına başladı. Yeni tesis 2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde tamamen faaliyete geçecek.

Kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında ve Nijerya’daki yeni tesis tamamen faaliyete geçtiğinde RSTL’nin toplam boru üretim kapasitesi yıllık 300.000 mt olacak.   

Şirket altyapı sektöründeki projelerin ve çeşitli kamu projelerinin duyurulmasıyla boru talebinin arttığını belirtti. RSTL önümüzdeki yıllarda toplam üretiminin en az %25’ini hükümet projelerinden gelen talebi karşılamak için ayırmayı planlıyor.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe arttı

21 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe dalgalandı

18 Kas | Boru

ABD’de standart boru fiyatları düştü

18 Kas | Boru

ABD Güney Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

17 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları arttı

16 Kas | Boru

Nucor kutu profil fiyatlarını düşürdü

16 Kas | Boru

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %4,5 arttı

15 Kas | Çelik Haberler

Benteler otomat çeliğinden dikişsiz boru üretti

15 Kas | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %2,1 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da azaldı

14 Kas | Çelik Haberler