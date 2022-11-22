Hindistan merkezli Rama Steel Tubes 2023 mali yılında boru üretim kapasitesini artıracak

Salı, 22 Kasım 2022 12:16:34 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan merkezli Rama Steel Tubes Limited (RSTL) Khopoli tesisinin yıllık kapasitesini 30.000 mt artıracağını açıkladı. Kapasite artışı çalışmalarının 2023 mali yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması, üretimin ise üçüncü çeyrekte başlaması planlanıyor.

Buna ek olarak, şirketin bağlı kuruluşu Rama Steel Tubes Industries Nijerya’da 20.000 mt kapasiteye sahip yeni bir tesisin kurulum çalışmalarına başladı. Yeni tesis 2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde tamamen faaliyete geçecek.

Kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında ve Nijerya’daki yeni tesis tamamen faaliyete geçtiğinde RSTL’nin toplam boru üretim kapasitesi yıllık 300.000 mt olacak.

Şirket altyapı sektöründeki projelerin ve çeşitli kamu projelerinin duyurulmasıyla boru talebinin arttığını belirtti. RSTL önümüzdeki yıllarda toplam üretiminin en az %25’ini hükümet projelerinden gelen talebi karşılamak için ayırmayı planlıyor.