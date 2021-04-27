Hindistan merkezli Orient Refractories döküm piyasasına girmeyi planlıyor

Salı, 27 Nisan 2021 15:33:21 (GMT+3) | Kalküta

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yerel yüksek fırınlarda kullanılan refrakter tedarikinde piyasa lideri olan Hindistan merkezli Orient Refractories (ORL), döküm piyasasına girmeyi planlıyor.

Söz konusu kaynaklar tarafından, projenin detaylarının ve konumunun halen araştırma aşamasında olduğu dile getirilirken, otomotiv, mühendislik gibi ana sanayi kollarında talebi her geçen gün artan özel döküm kalıbı ve özel dövülmüş çelik mamul üretim faaliyetlerine atılım yapılmasına şirket yönetiminin onay verdiği bildirildi.

Ayrıca, çelik tesislerine sistem ve hizmet sağlamak amacıyla faaliyetlerini güçlendirmek için ORL’nin Hindistan’ın Rajasthan eyaletine bağlı Bhiwadi şehrinde Ar-Ge merkezi kurduğu belirtildi.