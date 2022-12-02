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Hindistan Maliye Bakanlığı NMDC’ye ait tesisin özelleştirilmesi için teklif toplamaya başladı

Cuma, 02 Aralık 2022 11:04:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Maliye Bakanlığı, devlete bağlı madenci NMDC Limited’in inşa ettiği yeni tesisin %50,79 hissesinin devri için özel yatırımcılardan teklif bekliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, hükümet, inşasında sona yaklaşılan yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisin tasfiye edilmesine ve çoğunluk hissesinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik hazırlıklara başlamıştı. Söz konusu ihale kararı bu plan doğrultusunda alındı.

Son başvuru tarihinin 29 Aralık ve resmi teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin ise 27 Ocak olduğu bildirildi.

İhalede tek bir yatırımcının veya en fazla dört üyeden oluşan ve tek bir yatırımcı olarak hareket bir konsorsiyumun teklif gönderme hakkı bulunuyor.

%50,79 hissenin satılmasının ardından şirketin %10 hissesi NMDC Limited’in elinde bulunacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası NMDC 

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