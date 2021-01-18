Hindistan Madencilik Bakanlığı üretime başlayamayan madenlerin sözleşmelerini iptal etmek için yasa değiştirmeyi planlıyor

Pazartesi, 18 Ocak 2021 15:21:15 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Madencilik Bakanlığı, mevcut mali yılın başında gerçekleştirilen ihalelerde yeni maden sözleşmelerinin yapılmasının ardından yeniden faaliyete başlayamayan demir cevheri madenlerine yönelik resmi kısıtlama getirmeye karar verdi.

Bir hükümet yetkilisi, Madencilik Bakanlığı’nın söz konusu konuyla alakalı belirli madencilik kurallarındaki düzeltmeleri tamamladığını ve bu düzeltmeleri sektördeki ilgili taraflara ilettiğini söyledi. Böylece, eğer madenler ihalenin tamamlanmasının ve yeni yatırımcılarla yeni maden sözleşmeleri yapılmasının ardından yedi ila sekiz ay içinde faaliyete başlatılmazsa sözleşme iptal edilecek.

12A Yasası’nda yapılması önerilen değişikliğe göre, ihalede sözleşmeyi kazanan teklifçi, çeyreklik bazda madencilik üretiminden veya sevkiyat hedeflerinden elde edileceği belirlenen miktarın hasılat payı ve diğer yasal vergilerin dengi kadar ödeme yapacak.

Ayrıca, üst üste üç çeyrek boyunca belirlenen miktarın altında üretim yapılması halinde de sözleşmelerin sona erdirilmesi önerildi.

31 Mart 2020 tarihinde ülke genelinde sözleşmesi sona eren 46 demir cevheri madeninden, Odisha eyaletinde bulunan 24 tanesi ihaleye konuldu ve yeni sözleşmeler yapıldı. Yeni maden sözleşmesi yapılan 24 demir cevheri madeninden ise yalnızca dört tanesi yeniden faaliyetlerine başladı.