Hindistan Madencilik Bakanlığı madencilik ruhsatlarına üst sınır getirebilir

Salı, 21 Haziran 2022 11:27:35 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Madencilik Bakanlığı’nın madencilik ruhsatlarına üst sınır getirebileceği belirtildi.

Bakanlık tarafından görevlendirilen bir yüksek komitenin madenler için açılan ihalelere daha fazla piyasa oyuncusunun katılımını sağlamak amacıyla madencilik sahalarına verilen ruhsatlara eyaletten eyalete göre değişen üst sınır getirilmesini desteklediği öğrenildi.

Komite, Odisha eyaletinde yer alan demir cevheri sahalarının ruhsatlandırılmasında 20 kilometrekare ve diğer eyaletlerde ise 10-25 kilometrekare üst sınır getirilmesi önerisinde bulundu.

Bakanlık 2019 yılında Odisha eyaletinde üst sınırı 58 kilometrekare, Jharkhand’da 75 kilometrekare ve Chhattisgarh’ta ise 50 kilometrekare olarak belirlemişti.

Resmi açıklamada, “Maden yataklarının eşit olmayan oranlarda satın alınmasına izin verilmesi adil ve şeffaf ihale sistemine zarar verecek. Doğal kaynakların kamu yararı adına adil ve eşit bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak amacıyla belirli sınırların koyulması gerekiyor,” ifadeleri kullanıldı.