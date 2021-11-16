Hindistan madencilerin yıllık üretimlerinin %50’sini serbest piyasada satmasına izin verdi

Salı, 16 Kasım 2021 11:55:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, madencilik yönetmeliğini, enerji üretiminde kullanılmayan maden ocağına sahip şirketlerin yıllık üretiminin %50’sini serbest piyasada satabilmesine olanak tanıyacak şekilde tadil ettiğini duyurdu.

Bu sayede, demir cevheri, kireç taşı ve dolomit gibi kritik önem taşıyan madenlerin serbest piyasadaki akışının ve hammadde madenleri bulunmayan şirketlerin girdi arzının artırılacağı belirtildi.

Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu’ndan bir yetkili, yaptığı açıklamada, “Kendilerine ait madenleri bulunan şirketler, yıllık üretimlerinin yarısını serbest piyasada sattıkları için hükümete belirli bir ücret ödeyecek olsa da söz konusu hamle, hammadde bulunabilirliğini ve ülkenin üretim kapasitesini artıracak,” sözlerine yer verildi.

Öte yandan, hükümet, madencilik ruhsatının bir kısmından feragat edilebilmesinin yolunu da açtı. Bir ruhsat sahibi, önceden ruhsatının tamamını devretmek zorundaydı. Ayrıca, geciktirilen telif hakkı ve ceza ödemelerinde faiz oranı %24’ten %12’ye düşürüldü.