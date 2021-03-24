Hindistan Kara Yolları Kongresi yol inşaları için çelik ve çimentoya alternatif ürünler araştıracak

Çarşamba, 24 Mart 2021 13:39:02 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın yol ve kara yolları inşası için standartları belirleyen başlıca kurum olan Hindistan Kara Yolları Kongresi (IRC), yol inşalarında kullanılmak üzere çelik ile çimentoya alternatifler önermesi ve her bir alternatif için yeni standartlar belirlemesi için bir komite oluşturulmasını önerdi.

Bir hükümet yetkilisine göre, IRC’nin bu önerisi, Hindistan Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari’nin “çimento ile çelik üreticilerine kartel oluşturdukları ve fiyatlarını haksız yere artırdıkları için bir ders verme” çağrısının ardından, yol inşalarında çelik ile çimentoya alternatifler bulma ihtiyacı nedeniyle geldi. Alternatif ürünler bulunması ise, çelik ve çimento üreticilerini fiyatlarını kontrol altında tutmaya zorlayacak.

IRC’nin, çelik ve çimentoya alternatif olarak hindistan cevizi lif, jeotekstil malzemesi, sentetik fiber ve plastik atık gibi seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Bu ürünlerin komite tarafından onaylanmasının ardından ise, her bir ürün için standartlar oluşturulacak.