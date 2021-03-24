﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Kara Yolları Kongresi yol inşaları için çelik ve çimentoya alternatif ürünler araştıracak

Çarşamba, 24 Mart 2021 13:39:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın yol ve kara yolları inşası için standartları belirleyen başlıca kurum olan Hindistan Kara Yolları Kongresi (IRC), yol inşalarında kullanılmak üzere çelik ile çimentoya alternatifler önermesi ve her bir alternatif için yeni standartlar belirlemesi için bir komite oluşturulmasını önerdi.

Bir hükümet yetkilisine göre, IRC’nin bu önerisi, Hindistan Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari’nin “çimento ile çelik üreticilerine kartel oluşturdukları ve fiyatlarını haksız yere artırdıkları için bir ders verme” çağrısının ardından, yol inşalarında çelik ile çimentoya alternatifler bulma ihtiyacı nedeniyle geldi. Alternatif ürünler bulunması ise, çelik ve çimento üreticilerini fiyatlarını kontrol altında tutmaya zorlayacak.

IRC’nin, çelik ve çimentoya alternatif olarak hindistan cevizi lif, jeotekstil malzemesi, sentetik fiber ve plastik atık gibi seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Bu ürünlerin komite tarafından onaylanmasının ardından ise, her bir ürün için standartlar oluşturulacak.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Mar

RINL, NMDC, SAIL ve KIOCL şirketlerinin özelleştirilmek yerine birleştirilerek büyük bir üretici oluşturulması önerildi
23  Mar

Hint AMNS, Uttam Galva için teklif veren tek şirket oldu
23  Mar

NINL’nin hisselerini almak için muhtemel adaylar Tata Steel, AMNS ve ESL Steel
17  Mar

Goa hükümeti 24 Mart’ta bekleyen demir cevheri stoklarını ihaleyle satacak
15  Mar

RINL işçileri özelleştirmeye karşı 25 Mart tarihinde süresiz olarak greve çıkacak